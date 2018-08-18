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السبت، 18 أغسطس 2018 04:19 ص
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مديرية أمن الإسكندرية توفر 11 منفذا متنقلا لبيع السلع الغذائية المخفضة

السبت، 18 أغسطس 2018 04:00 ص
مديرية أمن الإسكندرية توفر 11 منفذا متنقلا لبيع السلع الغذائية المخفضة منافذ متنقل لبيع السلع الغذائية المخفضة
الإسكندرية أسماء على بدر
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وفرت مديرية أمن الإسكندرية سيارات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور وذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين الأكثر احتياجا أثناء فترة عيد الأضحى المبارك وما بعدها بأسعار مخفضة والبيع بسعر التكلفة واستمرارها لمدة طويلة لضمان وصولها لمستحقيها تخفيفا لأعباء المواطنين.
 
ويأتى ذلك تفعيلا للقاء الذى تم مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى فقد تم تجهيز 11منفذا متنقلا عبارة عن سيارة مجهزة لبيع السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة عن التى تطرح بالأسواق.
 
وقام مدير أمن الإسكندرية بالمرور على تلك المنافذ وتبين قيامهم بالبيع لجمهور المستهلكين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق ولاقت استحسانا شديدا من جمهور المستهلكين.
 
 
 
 
 
 

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