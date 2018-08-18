مدون إماراتى يؤكد عودة السياحة لمصر والفنادق مكتملة العدد تقريبا

كتب هيثم سلامة

قال المدون الإماراتى الشهير إبراهيم بهزاد، إنه من الملاحظ عودة السياحة فى مصر بكثافة أكثر من المرات السابقة التى زرت فيها مصر فى موسم عيد الأضحى المبارك خلال السنوات الماضية.

وأضاف بهزاد، أن "معظم الطائرات القادمة للقاهرة والفنادق مكتملة العدد تقريبًا، حفظ الله مصر وأدام عليها الأمن والأمان والمزيد من التقدم والاستقرار".

وتفاعل المغردون مع بهزاد، فقال خالد إبراهيم "لا مكان فى فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، وقد عانيت الأمرين فى إيجاد حجز لى وعائلتى رغم ارتفاع الأسعار"، وأضاف محمد "هالأيام صيف والعيد لازم زحمه"، ليرد المهندس أحمد الزرعونى من الإمارات "يبالك تسوى لنا جدول عشان نروح"، فيما تلقى بهزاد دعوات بزيارة مدينة مرسى مطروح، فقال عمرو "لو جيت مصر متنساش تزور مرسى مطروح مالديف مصر".