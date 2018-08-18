محمد بن زايد يعلن دعم الإمارات للهند والعمل على إغاثة مواطنيها

كتب محمد عبد العظيم

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها، للهند بسبب الفيضانات القوية التى ضربت مدينة "كيرالا"، حيث شاركت الإمارات فى إغاثة المواطنين الهنود المتضررين من هذه الفيضانات.

وقال الأمير محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى: "فى اليوم العالمى الإنسانى.. نستحضر الإرث الإنسانى الزاخر للدولة وقيمها، عمل الخير نهجنا ومن قيمنا وثوابتنا.. واليوم نقف متكاتفين لإغاثة مواطنى كيرالا الهندية التى تأثرت بالفيضانات الجارفة.. الإمارات ستبقى أرض محبة وسلام ومنارة خير للبشرية جمعاء".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إلى تشكيل لجنة وطنية عاجلة لإغاثة المتضررين، فى ولاية كيرالا بجنوب غرب الهند، عقب وفاة وإصابة عدد كبير من المواطنين فى هذه الولاية.