video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يتفقد مدينة قنا الجديدة لمتابعة تشطيبات مبنى الدراسة وإقامة الطلاب

السبت، 18 أغسطس 2018 05:15 م
محافظ قنا يتفقد مدينة قنا الجديدة لمتابعة تشطيبات مبنى الدراسة وإقامة الطلاب جولة محافظ قنا
قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مدينة قنا الجديدة لمتابعة سير العمل وأعمال التشطيبات النهائية بمبني الدراسة وإقامة الطلاب بمدرسة (STEM) للمتفوقين ومبني المستشفي ورافقه رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ فى بيان أنه يجرى العمل للانتهاء من التشطيبات النهائية بمبني الدراسة وإقامة الطلاب بالمدرسة، موجها المسئولين بضرورة تكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال تمهيدا لتسليم المبنى لهيئة الأبنية التعليمية لتتولى تجهيزه بالآثاث اللازم.

وأشار الهجان إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستتولى تجهيز المعامل الخاصة بالمدرسة وهى معامل "الفيزياء – الكيمياء – الأحياء – الجيولوجيا – الميكانيكا – تصنيع الكترونيات" ضمن المنحة المقدمة من الوكالة لتطوير قطاع التعليم ما قبل الجامعى، لافتا إلي بدء الدراسة بمدرسة ( STEM) للمتفوقين خلال العام الدراسى القادم 2018/2019 .

كما تابع محافظ قنا الأعمال الإنشائية التى تجرى بمبنى المستشفى بمدينة قنا الجديدة، موضحا أن المبنى مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق، بالإضافة إلى البدروم ويضم 175 سريرا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 153 مليون جنيه، ووجه بضرورة الانتهاء من الأعمال بالمستشفي في المواعيد المحددة.

 

IMG_1124
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا يتابع أعمال النظافة والتطوير بالكورنيش

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مدينة قنا الجديدة




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة