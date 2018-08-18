محافظ قنا يتفقد مدينة قنا الجديدة لمتابعة تشطيبات مبنى الدراسة وإقامة الطلاب

قنا - هند المغربى

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مدينة قنا الجديدة لمتابعة سير العمل وأعمال التشطيبات النهائية بمبني الدراسة وإقامة الطلاب بمدرسة (STEM) للمتفوقين ومبني المستشفي ورافقه رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ فى بيان أنه يجرى العمل للانتهاء من التشطيبات النهائية بمبني الدراسة وإقامة الطلاب بالمدرسة، موجها المسئولين بضرورة تكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال تمهيدا لتسليم المبنى لهيئة الأبنية التعليمية لتتولى تجهيزه بالآثاث اللازم.

وأشار الهجان إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستتولى تجهيز المعامل الخاصة بالمدرسة وهى معامل "الفيزياء – الكيمياء – الأحياء – الجيولوجيا – الميكانيكا – تصنيع الكترونيات" ضمن المنحة المقدمة من الوكالة لتطوير قطاع التعليم ما قبل الجامعى، لافتا إلي بدء الدراسة بمدرسة ( STEM) للمتفوقين خلال العام الدراسى القادم 2018/2019 .

كما تابع محافظ قنا الأعمال الإنشائية التى تجرى بمبنى المستشفى بمدينة قنا الجديدة، موضحا أن المبنى مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق، بالإضافة إلى البدروم ويضم 175 سريرا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 153 مليون جنيه، ووجه بضرورة الانتهاء من الأعمال بالمستشفي في المواعيد المحددة.



