محافظ دمياط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100٪ بجميع الإدارات الصحية

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100٪ بجميع الإدارات الصحية، من اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس وحتى مساء يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من أغسطس " آخر أيام عيد الأضحى المبارك " .

ووجه المحافظ لمديرى الإدارت الصحية بالتأكيد على جميع الأطباء واطقم التمريض بالتواجد في أماكن عملهم، والالتزام بالنوبتجيات خلال فترة العيد وكذلك التأكد من توافر الأدوية والأمصال.

كما كلف المحافظ إدارتى التفتيش المالى والإدارى والمتابعة بالديوان العام، بتكثيف المرور على جميع المستشفيات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة للتأكد من انضباط العمل بهم.