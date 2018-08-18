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محافظ بنى سويف يستقبل وزير التنمية المحلية لزيارة مشروعات تنموية وخدمية

السبت، 18 أغسطس 2018 10:37 ص
محافظ بنى سويف يستقبل وزير التنمية المحلية لزيارة مشروعات تنموية وخدمية محافظ بنى سويف يستقبل وزير التنمية المحلية
بنى سويف - هانى فتحى
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استقبل منذ قليل المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف اللواء محمود شعراوى  وزير التنمية المحلية، فى مستهل زيارته للمحافظة صباح اليوم السبت، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

و حضر اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، ومن النواب كل من هشام مجدى، وبدوى النويشي، وعاطف عبد الجواد، وعبد الرحمن برعى، وميرفت ميشيل، وعصام خلاف، ومن قيادات المحافظة اللواء عصام العلقامى رفعت السكرتير العام للمحافظة، واللواء خميس أبو الفضل.

ومن المقرر أن يقوم الوزير يرافقه المحافظ بزيارة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية النوعية، والوقوف على عدد من مشروعات ومبادرات بنى سويف الرائدة فى عدد من المجالات الحيوية، والإطلاع على امكانات وميزات المحافظة النسبية كإحدى محافظات الصعيد الواعدة.

 

 


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