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محافظ بنى سويف يبحث مع لجنة وزارة الرى نتائج المسح الميدانى للمجرى المائى

السبت، 18 أغسطس 2018 10:14 م
محافظ بنى سويف يبحث مع لجنة وزارة الرى نتائج المسح الميدانى للمجرى المائى خلال الاجتماع
بنى سويف : هانى فتحى
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عقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف اجتماعا مع اللجنة المكلفة من قطاع حماية وتطوير النيل بوزارة الرى لإعداد حصر ومراجعة شاملة لكافة الجزر النيلية الواقعة بمجرى نهر النيل بدائرة المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "أثناء زيارته مؤخرا لبنى سويف" بإزالة أية تعديات على طول المجرى المائى للنيل حتى يعود نظيفا ومتنفسا للمواطنين كسابق عهده.

حضر الاجتماع من اللجنة كل من: المهندس محمد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لنيل القاهرة وبنى سويف والمنيا، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى، والمهندس على عبدالحفيظ وكيل وزارة الرى والموارد المائية ببنى سويف.

وشمل برنامج العمل الميدانى للجنة الوقوف على أرض الواقع على الوضع القائم لمجرى النيل والجزر النيلية الموجودة بالمجرى، من حيث، وجود تعديات أو اشغالات من عدمه، المساحة المنزرعة،الأوضاع البيئية، حالة الجزر من حيث معدل الغمر "جزئياً أو كليا " بالماء وغيرها من التفاصيل الهامة.

وناقش المحافظ المهندس شريف حبيب مع أعضاء اللجنة نتائج المسح الميدانى الذى قامت به اللجنة على مدار الأيام الماضية، والتى سيتم رفعها للوزارة، وذلك تمهيدا للوصول إلى تصور عملى مشترك للتعامل الفعال مع الأوضاع القائمة على طول المجرى النيلى بدائرة المحافظة، واعداد برنامج زمنى لإزالة أية تعديات أو مخالفات تؤثر على المجرى المائى، مع التعاون فى اعداد تصور كامل عن كيفية الحفاظ على الجزر النيلية، وتحقيق نقلة حضارية بها مع الإلتزام بالقوانين البيئة وحماية النيل.


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