محافظ بنى سويف ووزير التنمية يتفقدان مشروع إصلاح منظومة الصرف ببياض العرب

بنى سويف : هانى فتحى

كشف المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن تفاصيل مشروع إصلاح منظومة الصرف ببياض العرب الصناعية والذي تم نهو المرحلة الأولى منه، وساهم بشكل كبير في حل مشكلة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة يياض العرب التي تعد أكبر وأقدم المناطق الصناعية بالمحافظة والتي ظلت تعاني من هذه المشكلة "منذ ما يقرب من 12 عاماً" وكان لها تداعيات سلبية أثرت على موقف الاستثمار بالمنطقة والمناطق السكنية المحيطة بها، حيث كانت تغمر مياه الصرف منازل القرى القريبة منها بجانب محطة محولات الكهرباء وهى المشكلة التى لم تفلح معها بعض الحلول المؤقتة والمسكنات طوال السنوات الماضية.

وجاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية للمشروع على هامش زيارته للمحافظة اليوم، حيث تفقد الوزير مكونات المشروع، والذي يتكون من تنفيذ المرحلة الأول وهي الحلول العاجلة والتي من خلالها تم السيطرة على المشكلة، حيث تضمنت إنشاء محطة رى ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة أكثر من 200 فدان يتم زراعتها طبقا للكود المصري للرى لمياه معالجة الصرف، وذلك بنباتات وأشجار الجوجوبا والبامبو ونخيل الزينة وهي التي تمثل ذات قيمة اقتصادية كبيرة فى عدد من المجالات والذى سيثمل قيمة مضافة أخرى ستثمر عنها الحلول التى نفذتها المحافظة لمواجهة إحدى المشكلات المزمنة.

وفيما يجرى حاليا السعي فى تنفبذ المرحلة الثانية من أعمال إصلاح المنظومة والتي تتضمن تنفيذ الحلول النهائية للمشكلة من خلال تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة الرفع الخاصة بمحطة المعالجة والتوسع فى الأعمال الزراعية ليتم استيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف بفائض يصل إلى 11 ألف متر مكعب عن ناتج المنطقة من مياه الصرف، وذلك بعد النجاح الذى حققته المحافظة في تنفيذ حل عاجل للمشكلة والتى أتاح استيعاب 6 آلاف م3 مياه صرف وهو ما أدى إلى نهو مشكلة تجمع المياه بالمنطقة.

وأوضح المحافظ إلى أن مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة كانت تعد من المشكلات المزمنة والتي وضعت لها المحافظة تصورا وخطة متكاملة لتوفير الحلول والبدائل لها من خلال الدراسة والحلول العلمية، حيث سعت المحافظة من خلال التنسيق مع العديد من الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لتنفيذ حل نهائي لهذه المشكلة، منها التواصل مع مجلس الوزراء ووزارات التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والتجارة والصناعة، مما أثمرعن موافقة رئيس الوزراء على إسناد أعمال إصلاح منظومة الصرف بالمنطقة لإحدى الجهات أو الشركات الكبري المتخصصة في هذا المجال للبدء في تنفيذ الحلول العلمية والمدروسة للقضاء على هذه المشكلة.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الميدانية كل من النائب بدوي النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب هشام مجدي عضو مجلس النواب، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، وعدد من التنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري عموم المصالح الحكومية.