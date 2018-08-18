محافظ بنى سويف : نسير بخطى متسارعة نحو تحقيق نقلة نوعية

بنى سويف :هانى فتحى

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف على أن المحافظة كإحدى محافظات الصعيد الواعدة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق نقلة نوعية فى مختلف المجالات ، حيث يشهد صعيد مصر فى هذه الفترة اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة ، والذى يتجسد من خلال حجم ونوعية المشروعات التى تنفذها الحكومة فى كل القطاعات التنموية والخدمية ، مشيرا إلى أنه فى أخر 3 سنوات تم افتتاح العديد من المشروعات العملاقة والأولى من نوعها ليس محليا فحسب بل اقليميا ودوليا ، والتى كان لبنى سويف نصيب كبير منها ، حيث تحولت من محافظة فقيرة إلى واعدة اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا.

جاء ذلك خلال لقاء موسع بديوان عام محافظة بنى سويف عقده المحافظ المهندس شريف حبيب فى مستهل زيارة اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية للمحافظة ،فى حضور قيادات الوزارة وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب : هشام مجدى ، وبدوى النويشي، وعاطف عبد الجواد ، وعبد الرحمن برعى ، وميرفت ميشيل ، وعصام خلاف ، هشام سليم ، جمال هندى ، محمد كساب ، حسام العمدة ، نهى الحميلى ، عبد الحكيم مسعود ، على بدر ، محمود عزت ، بالإضافة إلى عدد من مراسلى الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية ، حيث رحب المحافظ بالوزير شعراوى فى زيارته الأولى للمحافظة، مؤكدا على أن هذه الزيارة تمثل دعما قويا لكل خطط ومشروعات المحافظة التنموية ودعما نوعيا لمنظومة العمل التنفيذى والمجتمعي.

وأكد المحافظ شريف حبيب، أن المحافظة ستعمل بكل المتاح لديها من أدوات وامكانات للإستفادة من هذه الزيارة فى دفع كافة الجهود والأنشطة والمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ،مشيرا إلى أن أبناء بنى سويف فى مقدمتهم أعضاء مجلس النواب يحرصون على النهوض بالمحافظة، والذى يظهر واضحا فى كل مشروع يتم انجازه وكل نشاط رائد يتم السعى لتعميمه يجد الجهاز التنفيذى كل العون والمساهمات المتميزة من المواطنين المخلصين لمجتمعهم ، لافتا إلى المجهود الضخم والنوعى والدعم الرائد الذى يجده الجهاز التنفيذى من المجتمع المدنى داخل وخارج المحافظة.

وأطلع المحافظ وزير التنمية المحلية على تفاصيل عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة فى مجالات تنموية متنوعة ضمن خطة تستهدف تحقيق أفضل استثمار وعوائد من كافة الموارد والميزات التى تمتلكها بنى سويف ، فى اطار خطة الدولة ورؤية مصر 2030 ، والتى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث تم استعراض تجربة المحافظة الرئدة فى مواجهة مشكلة الصرف الصحى بالقرى بتكنولوجيا متقدمة ، والتى تلقى كل الدعم من القيادة السياسية واعتباره مشروعا قوميا للمشاركة المجتمعية فى هذا المجال.

كما استعرض المحافظ أخر مستجدات المشروع الطموح والحلم الكبير الذى تسعى بنى سويف لإنجازه على أرضها مستغلة مقومات ومورادها وميزاتها النسبية فى مجال زراعة وصناعة وتصدير النباتات الطبية والعطرية ، حيث يجرى حاليا الخطوات العملية الأولى لإقامة أكبر مدينة صناعية زراعية عمرانية على مساحة 70 ألف فدان بالظهير الصحراوى الشرقى للمحافظة ، والمدينة ستضم أول مجمع صناعى متكامل لإنتاج الدواء لأول مرة من النباتات الطبية بداية من استخلاص المواد الفعالة وحتى الوصول إلى المنتج الدوائى وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة فى هذا النشاط.

وكشف المحافظ شريف حبيب للوزير شعراوى عن تفاصيل المشروع الذى تتبناه المحافظة وتدعمه وزارة التنمية المحلية،و الذى يهدف إلى تحويل القرى إلى مراكز منتجة وتوفير فرص عمل للأهالى بالريف وتوفير منتج عالى الجودة يمكن اعتماده فى السوق المحلى وصولا إلى التصدير تحت "شعار قرى منتجة ومحافظة مصدرة"، ضمن خطة متكاملة للنهوض بالقرية السويفية وتحقيق التنمية المستدامة بها ، من خلال ترجمة الخطط إلى أنشطة ومشروعات متكاملة يتم تنيفذها من خلال حشد كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية فى منظومة عمل تعمل بروح الفريق الواحد.

وأبدى اللواء شعراوى اعجابه بعدد من المشروعات التى تتبناها المحافظة ومنظومة العمل، مؤكدا على أن الوزارة لديها رؤية واضحة وخطة عملية لتحقيق نقلة متنوعة فى كل القطاعات على مستوى المحافظات وخاصة الصعيد والذى يلقى كل الدعم من الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية ، حيث يتم التوجيه دائما بسرعة تحقيق خطوات ملموسة فى مشروع تنمية الصعيد ، مشيرا إلى أن الحكومة لاتدخر جهدا فى دفع كافة الجهود الرامية للنهوض بإقليم الصعيد الواعد الذى يمتلك الموارد البشرية والطبيعية ليكون رقما هاما فى تحقيق التنمية الشاملة.