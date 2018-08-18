محافظ القليوبية يستقبل رئيس هيئة الاستثمار لاستعراض تعزيز الفرص الإستثمارية

القليوبية نيفين طه_ابراهيم سالم

إستقبل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتورمحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وذلك بحضور مديرى الشئون الإقتصادية بالمحافظة، والمكتب الفنى وذلك لعرض الفرص الإستثمارية المتاحة بمدن المحافظة خصوصا بمدينة القناطر الخيرية السياحية، ومدينة الخانكة الصناعية.

واستعرض المحافظ، الفرص الإستثمارية الواعدة، وأهم المشروعات الجارى تنفيذها أو التخطيط لها فى الفترة الحالية، والتى يمكن أن تكون الشركات والمستثمرون طرفاً أساسياً فى الاستثمار فيها، حيث إستعرض سيادته ثلاث مشروعات بمدينة القناطر الخيرية وهى منطقة الشاليهات وحديقة عفلة ومحلج القطن بالإضافة الى منطقة الـ 36 فدان بالصناعية بالخانكة.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته البالغة باللقاء واستعداد المحافظة للتعاون مع الهيئة خصوصا فى مجال التنمية السياحية والتجارية ومشروعات البيئة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة وإقامة فنادق عالمية من خلال تطوير مدينة القناطر الخيرية والإستثمار الصناعى والتجارى بمنطقة الـ 36 فدان الخانكة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن محافظة القليوبية زاخرة بالفرص الإستثمارية التى تفتح الطريق أمام أى مستثمر مشيرا أن الحكومة تولى ملف الإستمار إهتماما بالغا وتقدم ضمانات وتسهيلات مسبوقة النظير للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوى الإقتصادى وخلق فرص عمل للشباب.