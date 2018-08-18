محافظ القليوبية يستقبل الأنبا مرقص أسقف شبرا والأنبا مكسيموس أسقف بنها

استقبل اللواءمحمود عشماوي محافظ القليوبية ،بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد الكنيسة الأرثوذكسية بالقليوبية، وعلى رأسهم نيافة الأنبا مرقص أسقف مطرانية شبرا الخيمة، وتوابعها ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، وتوابعا ووفد من بيت العائلة المصرية، وعدد من الآباء الكهنة.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ورحب المحافظ بوفد الكنيسة القبطية بالقليوبية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التي تميزه عن غيره من الشعوب، مشيرا إلى أواصر المحبة والأخوة التى تجمع بين المسلمين والمسيحين من أبناء الوطن الواحد، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد لتحقيق مسيرة التنمية المستدامة التى يصبو إليها الوطن والمواطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

ومن جانبهم أكد الوفد الكنيسى حرصه على زيارته لتأكيد روح المواطنة وأن نعمل تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته، داعين الله أن يحفظ مصر ويحميها تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقدموا الشكر للمحافظ على مجهودتها التى بذلها من أجل الارتقاء بمعدل التنمية في المحافظة.