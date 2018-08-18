video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يستقبل الأنبا مرقص أسقف شبرا والأنبا مكسيموس أسقف بنها

السبت، 18 أغسطس 2018 02:03 م
محافظ القليوبية يستقبل الأنبا مرقص أسقف شبرا والأنبا مكسيموس أسقف بنها محافظ القليوبيه يستقبل الوفد الكنسيى
القليوبية- نيفين طه - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

استقبل اللواءمحمود عشماوي محافظ القليوبية ،بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد الكنيسة الأرثوذكسية بالقليوبية، وعلى رأسهم نيافة الأنبا مرقص أسقف مطرانية شبرا الخيمة، وتوابعها ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، وتوابعا ووفد من بيت العائلة المصرية، وعدد من الآباء الكهنة.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ورحب المحافظ بوفد الكنيسة القبطية بالقليوبية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التي تميزه عن غيره من الشعوب، مشيرا إلى أواصر المحبة والأخوة التى تجمع بين المسلمين والمسيحين من أبناء الوطن الواحد، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد لتحقيق مسيرة التنمية المستدامة التى يصبو إليها الوطن والمواطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

ومن جانبهم أكد الوفد الكنيسى حرصه على زيارته لتأكيد روح المواطنة وأن نعمل تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته، داعين الله أن يحفظ مصر ويحميها تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقدموا الشكر للمحافظ على مجهودتها التى بذلها من أجل الارتقاء بمعدل التنمية في المحافظة.

 

 

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: تعديل مسار خط بترول لإقامة مجمع مدارس بالخصوص

اخبار المحافظات

اخبار القليوبيه

بيت العائله

وفد كنسي




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة