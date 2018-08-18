محافظ القاهرة يوجه بإلغاء المواقف العشوائية المحيطة بموقف السلام

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت

علق المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على وجود مواقف عشوائية خارج موقف السلام وانتشار الباعة الجائلين بمحيط الموقف، واستدعى اللواء منيب العزب مدير الموقف واللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام ومسئول مباحث المرور.

ووجه المحافظ، بمنع وجود المواقف العشوائية وإدخال السيرفيس داخل الموقف والسيطرة عليهم لمنع رفع التعريفة، ومنع وجود الإشغالات، حيث تابع المحافظ منظومة العمل بالموقف، من داخل غرفة التحكم المركزية التى ترصد كل الموقف بالكاميرات.