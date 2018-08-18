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السبت، 18 أغسطس 2018 03:03 م
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محافظ القاهرة يرفض التعليق على تعطل كاميرات موقف السلام

السبت، 18 أغسطس 2018 01:14 م
محافظ القاهرة يرفض التعليق على تعطل كاميرات موقف السلام المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ــ سيد الخلفاوى - أسامة طلعت
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رفض المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، التعليق على سؤال بشأن تعطل كاميرات موقف السلام المسئولة عن قراءة أرقام لوحات السيارات وتحديد وجهتها لتحديد الكارتة التى من المقرر دفعها عند الخروج من الموقف بشكل إلكترونى دون تدخل بشرى.
 
 
ونفى المحافظ وجود رفع للكارتة على السائقين، وذلك بعدما سأل اللواء منيب العزب مدير الموقف الذى أكد له أن هذا لا يحدث.
 
جاء ذلك أثناء تفقد محافظ القاهرة موقف السلام الجديد، برفقه اللواء منيب العزب مدير مواقف الأقاليم، واللواء محسن مأمون رئيس هيئة النظافة، واللواء خالد محمد شحاته رئيس حى السلام أول.

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