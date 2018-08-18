محافظ القاهرة يتفقد قسم الطوارئ وغرفة العمليات بمستشفى المنيرة

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قسم الطورئ بمستشفى المنيرة العام بالسيدة زينب، كما تفقد غرفة العناية المركزة وغرفة العمليات، واطمئن على حالة المرضى وتحدث معهم للاستماع لمشاكلهم.

وتأكد المحافظ من وجود كافة الأطباء وإلغاء الإجازات ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى استعدادا للعيد.

وأكد المحافظ أنه تابع استعداد جميع المديريات خاصة الخدمية منها وكذلك التشديد على توافر الغاز فى الأماكن التى تستخدمه فى المحافظة، والتأكد من انتهاء الحدائق من استعداداتها، لاستقبال المواطنين فى العيد.