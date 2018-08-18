video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يشهد نهائى بطولة ناشئى الجمهورية للتنس

السبت، 18 أغسطس 2018 10:33 م
محافظ الدقهلية يشهد نهائى بطولة ناشئى الجمهورية للتنس الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

شهد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، نهائى بطولة الجمهورية للناشئين فى التنس، والذى فاز به اللاعب فارس عاصى لاعب نادى الزهور بمدينة نصر.

 

وحضر اللقاء النهائى كل من رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واللواء سامى الجندى رئيس منطقة شرق الدلتا للتنس الأرضى، وسامى الطحان رئيس لجنة الحكام بمنطقة كرة القدم بالدقهلية، وعدد من نواب مجلس النواب من بينهم النائب نبيل الجمل، وهشام الحصرى، والنائب يسرى المغازى، ومحمد عقل، وأسامة أبو المجد، وقد أقيمت البطولة على ملعب نادى جزيرة الورد بالمنصورة تحت رعاية طارق عبد الهادى رئيس مجلس ادارة النادى، وقام الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، بتوزيع الكئوس والميداليات على اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وكيل تعليم الدقهلية يفتح مدرسة للإيواء 5 أسر بعد احتراق منازلهم

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

بطولة الجمهورية للتنس

نادي جزيرة الورد




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة