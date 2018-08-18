محافظ الدقهلية يشهد نهائى بطولة ناشئى الجمهورية للتنس

شهد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، نهائى بطولة الجمهورية للناشئين فى التنس، والذى فاز به اللاعب فارس عاصى لاعب نادى الزهور بمدينة نصر.

وحضر اللقاء النهائى كل من رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واللواء سامى الجندى رئيس منطقة شرق الدلتا للتنس الأرضى، وسامى الطحان رئيس لجنة الحكام بمنطقة كرة القدم بالدقهلية، وعدد من نواب مجلس النواب من بينهم النائب نبيل الجمل، وهشام الحصرى، والنائب يسرى المغازى، ومحمد عقل، وأسامة أبو المجد، وقد أقيمت البطولة على ملعب نادى جزيرة الورد بالمنصورة تحت رعاية طارق عبد الهادى رئيس مجلس ادارة النادى، وقام الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، بتوزيع الكئوس والميداليات على اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى.