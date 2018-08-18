محافظ الإسكندرية يجتمع بشركة النظافة للبدء فى وضع تصور لتحسين المنظومة

الإسكندريه جاكلين منير

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بالمهندس أسامة الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنظافة، بحضور ممثل من هيئة الرقابة الإدارية، للبدء فى عمل تصور مقترح لتحسين منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك تطبيقا لتكليفات وزارة للتنمية المحلية ووزارة البيئة للمكاتب الاستشارية بالمحافظات بعمل دراسة لرفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظات، جاء هذا بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأكد المحافظ فى بيان، أن المحافظة بالتعاون مع الوزارات تبذل قصار جهدها لرفع كفاءة منظومة النظافة حتى يشعر المواطن السكندرى بالفارق فى تحسن مستوى النظافة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا مناقشة احتياجات المحافظة لرفع كفاءة المنظومة وتلبية كافة الاحتياجات، ويتم أيضًا مناقشة مراحل إدارة منظومة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة لتطويرها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الراهن لمنظومة النظافة بالمحافظة، حيث يبلغ عدد السكان ما يقرب من 50 مليون نسمة، تصل كمية المخلفات فيها إلى ما يقرب 3705 طن يوميا، ويصل عدد المعدات المستخدمه للجمع 362 معدة، ويبلغ عدد المصانع التى تعمل فى مخالف المخلفات بالمدينة 3 مصانع، كما أن عدد المحطات الوسيطة 3 محطات وسيطة، بالإضافة إلى مدفن واحد، كما تم استعراض التصور المقترح لتحسين منظومة المخلفات بالمحافظة.