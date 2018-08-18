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توزيع عائدها لصالح مرضى فيروس "سى"..

محافظة الجيزة تحظر نقل وجمع جلود الأضاحى دون تصريح من "الطب البيطرى"

السبت، 18 أغسطس 2018 01:18 م
محافظة الجيزة تحظر نقل وجمع جلود الأضاحى دون تصريح من "الطب البيطرى" اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أصدر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، قرارا بحظر جمع ونقل جلود الأضاحى إلا بمعرفة 40 جمعية أهلية وتشكيل لجنة لبيعها بالسعر السوقى وتوزيع عائدها على مرضى فيروس "سى" بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والصحة.

 

وقال المحافظ، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة فى أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

 

وقرر المحافظ تشكيل لجنة مركزية لوضع ضوابط عمليات نقل وتداول جلود الأضاحى ومراقبة عمليات تجميع جلود الأضاحى بأقرب مركز شباب أو وحدة محلية أو الساحات التى ستقام فيها صلاة العيد أو الجمعيات الزراعية ويتم تسليم المتبرع إيصالا رسميا بذلك.

 

يرأس اللجنة اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة وتضم فى عضويتها مديرى مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والصحة والطب البيطرى، على أن يتم تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن.


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