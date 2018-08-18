محافظة الأقصر تواجه ظهور النمل الأبيض بحملات للزراعة والطب الوقائي

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، العمل علي قدم وساق لمواجهة انتشار النمل الأبيض في عدد من منازل قري المحافظة المختلفة، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة تلك الأزمة.

وقال محافظ الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النمل الأبيض يظهر في المنازل المبنية بالظهير الصحراوي والمناطق المتاخمة لها في مختلف مدن المحافظة وليس القرنة فقط، حيث تظهر مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية جداً في شهور 7 و8 و9 من كل عام، مشدداً على أنه لابد من القيام بأعمال معالجة التربة أولاً قبل بناء أي منزل بالمنطقة الصحراوية وهو ما لم يفعله عدد كبير من الأهالي.

وأوضح محمد بدر، أن النمل الأبيض ظهر مؤخراً في حاجر الأقالته والحميدات شرق ومنشية النوبة وعزبة الرشاوين وحاجر الديمقراط وحاجر المحاميد، وهناك منازل دخلها ولم يوجد إبلاغ عنها وهو ما تفاقم في منازلهم، وهو ما يجري مواجهته بكل قوة حالياً في مختلف القري، عبر حملات مكثفة لرجال الطب الوقائي ومديرية الزراعة بالمحافظة عبر وضع المبيدات والرش للمنازل بالكامل، حيث ظهر النمل الأبيض العام الماضي في الشغب والزمامي وعزبة حبشي ونجع الرشاوين وتمت مواجهتها والقضاء عليها تماماً بالرش أكثر من مرة ومعالجة التربة فيها.

وطالب محافظ الأقصر، الأهالي بضرورة الإبلاغ سريعاً حال ظهور النمل الأبيض بالمنازل، وذلك للقيام بالتدخل الفوري من المحافظة ومديرية الزراعة، حيث تلقت المحافظة أمس بلاغاً بظهوره في منزل بترعة الكلابية، وعن الأضرار للمواطنين والمنازل جراء تلك الأزمة أكد المحافظ أنه سيجري حصر الحالات بالتعاون مع الشئون الإجتماعية لحل أية أزمة تعرض لها المواطنين.

وعن نسب ظهور ومواجهة النمل الأبيض في قري الأقصر، أكد محافظ الأقصر أن الساعات الماضية شهدت ظهور النمل الأبيض في مناطق عزبة الرشاوين وبلغت النسبة 90%، وحاجر المحاميد بنسبة 60%، وقرية الديمقراط داخل 35 منزل، ويجري مواجهتها حتي لا تنتشر مرة آخري في منازل تلك القري، موضحاً أنه لايوجد إصابات بين المواطنين جراء ظهور النمل نهائياً، ويقوم رجال الطب الوقائي بزيارات مكثفة لتلك المنازل للتأكد من سلامة كافة القري بالكامل.