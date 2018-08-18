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السبت، 18 أغسطس 2018 02:07 م
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مباحث عابدين تضبط تاجر عمله وبحوزته 3604 دولارات و6017 يورو و500 ريال

السبت، 18 أغسطس 2018 01:07 م
مباحث عابدين تضبط تاجر عمله وبحوزته 3604 دولارات و6017 يورو و500 ريال المتهم وامامه الاموال المضبوطة
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال قسم شرطة عابدين فى الإيقاع بأحد الأشخاص المتهمين بالاتجار فى العملة، وذلك بعد ورود معلومات لرجال المباحث تفيد قيام المتهم بالتردد على الكثير من الأماكن للاتجار بالعملة، تحرر محضراً بالواقعة، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عابدين تواجد أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد وبحوزته مبالغ مالية من النقد الأجنبى بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة بأماكن  تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وتبين أنه "مصطفى.س" 34 سنة عامل، ومقيم أوسيم -جيزة "دون السوابق"، حال تواجده بشارع عدلى.

 

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على3604  دولارات أمريكية، و6017 يورو، و7050 جنيها مصريا، و500 ريال سعودى، و4750 دولارا كنديا، 700 درهم مغربى، هاتف محمول، وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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