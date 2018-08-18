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ماكرون ينعى كوفى عنان: لن ننسى ابتسامته الهادئة المتسمة بالإصرار

السبت، 18 أغسطس 2018 01:41 م
ماكرون ينعى كوفى عنان: لن ننسى ابتسامته الهادئة المتسمة بالإصرار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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نعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان عن عمر ناهز 80 عاما.

وقال ماكرون - على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "لقد غادر كوفى عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام عالمنا الليلة الماضية.. وتتقدم فرنسا له بتحية إجلال.. ولن ننسى أبدا نظرته الهادئة والمتسمة بالإصرار، كذلك نضاله القوى".

جدير بالذكر أن كوفى عنان يحمل جنسية غانا، وهو الأمين العام السابع للأمم المتحدة، وشغل منصبه هذا خلال الفترة من 1997 إلى 2006 خلفا لسلفه الدكتور بطرس غالى، كما عين كموفد خاص للأمم المتحدة والجامعة العربية فى سوريا فى فبراير 2012.. وتوفي فى مستشفى فى بيرن بسويسرا خلال الساعات الأولى لصباح اليوم.


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