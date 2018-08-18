لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

كتب هيثم سلامة

أعلنت رئاسة الحرمين الشرفين، عن تفعيل خدمة طلب عربة إلكترونياً من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، وهى عبارة عن خدمة تمكن الحجاج من طلب عربة من ضمنها الكراسى المتحركة بكل سهولة ويسر.

ويتمكن الزائر من الدخول على تطبيق الحرمين واختيار خدمات القاصد، ثم اختيار زوار الرئاسة ونظام العربات وتعبئة البيانات وتقديم الطلبات، وذلك تيسيرًا على الحجيج لتلقى الخدمات اللازمة لهم أثناء أداء المناسك.

وتعمل رئاسة الحرمين الشريفين على توظيف الإمكانيات التكنولوجية الحديثة لتذليل العوائق التى عادة ما يشهدها موسم الحج، وذلك ضمن مسابقة برمجة أطلقت عليها اسم "هاكاثون الحج" والتى نظمت بالتزامن مع بدء توافد الحجاج إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الجارى.



