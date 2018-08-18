قوات الأمن تكثف جهودها لضبط لصوص سرقوا 56ألف دولار من سيارة نقل أموال بالعبور

تكثف مديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط مجهولين قاموا بسرقة مبلغ 56 ألف دولار من سيارة نقل أموال أثناء خروجها من أحد المصانع المملوكة لرجل أعمال فى العبور، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية بلاغا بوقوع حادث سرقة مبلغ مالى من سيارة نقل أموال أثناء خروجها من أحد المصانع بمدينة العبور.

تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتوصلت تحريات العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، إلى أنه أثناء خروج سيارة نقل أموال محملة بحقيبة بها مبلغ مالى 56 ألف دولار من مصنع ملك أحد رجال الأعمال، قام مجهولون مسلحون باستيقافها وأشهروا الأسلحة النارية فى وجه السائق ومرافقيه واستولوا على الحقيبه بالأموال وفروا هاربين.

وقال مصدر أمنى إنه تم توجيه قوة أمنية فى نفس اتجاه هروب الجناة، وجارى تحديدهم والقبض عليهم وتولت النيابة التحقيق.