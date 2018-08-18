video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قوات الأمن تكثف جهودها لضبط لصوص سرقوا 56ألف دولار من سيارة نقل أموال بالعبور

السبت، 18 أغسطس 2018 10:57 ص
قوات الأمن تكثف جهودها لضبط لصوص سرقوا 56ألف دولار من سيارة نقل أموال بالعبور سطو على سيارة - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم
إضافة تعليق

تكثف مديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط مجهولين قاموا بسرقة مبلغ 56 ألف دولار من سيارة نقل أموال أثناء خروجها من أحد المصانع المملوكة لرجل أعمال فى العبور، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية بلاغا بوقوع حادث سرقة مبلغ مالى من سيارة نقل أموال أثناء خروجها من أحد المصانع بمدينة العبور.

تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتوصلت تحريات العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، إلى أنه أثناء خروج سيارة نقل أموال محملة بحقيبة بها مبلغ مالى 56 ألف دولار من مصنع ملك أحد رجال الأعمال، قام مجهولون مسلحون باستيقافها وأشهروا الأسلحة النارية فى وجه السائق ومرافقيه واستولوا على الحقيبه بالأموال وفروا هاربين.

وقال مصدر أمنى إنه تم توجيه قوة أمنية فى نفس اتجاه هروب الجناة، وجارى تحديدهم والقبض عليهم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 4 عاطلين لتكوين تشكيل عصابى لسرقة التوك توك فى المنوفية

اخبار القليوبية

اخبار مصر

العبور

سيارة نقل أموال

القليوبية




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة