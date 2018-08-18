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السبت، 18 أغسطس 2018 11:29 م
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قائد عسكرى يمنى يشيد بدعم التحالف العربى للجيش فى معركته ضد الحوثى

السبت، 18 أغسطس 2018 11:00 م
قائد عسكرى يمنى يشيد بدعم التحالف العربى للجيش فى معركته ضد الحوثى قوات التحالف العربى
عدن (أ ش أ)
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أشاد قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح بدعم التحالف العربى بقيادة السعودية وقيادة القوات المشتركة ودورها فى إسناد قوات الجيش الوطنى فى معركته ضد ميليشيات الحوثى الانقلابية.

ونقلت قناة العربية الإخبارية ، مساء اليوم ، عن بحيبح دعوته لأبناء محافظة البيضاء الى الانضمام لصفوف الجيش الوطنى والعودة إلى حضن الشرعية الدستورية والمشاركة الفاعلة فى استكمال تحرر المحافظة من ميليشيات الحوثى وتخليص المواطنين من جرائمها.

من جانبه ، أكد قائد اللواء 19 مشاة العميد الركن على صالح الكليبى أن ميليشيات الحوثى تلقت ضربة موجعة بتحرير مواقع استراتيجية وبالأخص جبال "الفضحتين" التى تعد حاجز الصد الأول للميليشيات وطرق إمدادها.

ولفت العميد الكليبى إلى أن قوات الجيش الوطنى تواصل التقدم بثبات نحو تحرير بقية المناطق وسط انهيار واسع فى صفوف ميليشيات الحوثى الانقلابية جراء الهزائم المتتالية.

وكانت قوات الجيش اليمنى قد تمكنت من تحرير جبال الفضحتين وجبال القرض ومنطقة أعشار وجبال الكبار وأجزاء واسعة من سلسلة جبال البياض.


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