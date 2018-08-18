فيديو وصور.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تجوب المحافظات لتخفيض الأسعار

كتبت : دينا الحسيني

تواصل أجهزة وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشن حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.

ونسقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مع مديريات أمن المنوفية، الوادى الجديد، الأقصر، سوهاج، أسوان، أسيوط، البحر الأحمر، جنوب سيناء، كفرالشيخ بعقد عدة لقاءات مع عدد من مسئولى السلاسل التجارية الشهيرة وكبار التجار للمشاركة فى مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث لاقت إقبالاً واستحساناً من المواطنين، وتم الاتفاق معهم على إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة تبدأ من يوم 16 الجارى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الأساسية بالإضافة إلى اللحوم ومصنعاتها وطرحها بمنافذها بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 25%.

من ناحية أخرى وفى إطار جهود أجهزة الوزارة لضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى واستغلال السلع، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الاتجار فى السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها،أسفرت جهودها عن ضبط عدد 22 قضية ضبط خلالها أكثر من 512 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتتوالى أجهزة الوزارة جهودها فى توفير السلغ الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال القيام بالمبادرات الإيجابية، وضبط الأسواق من خلال الحملات التموينية المكثفة.



