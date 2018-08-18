فيديو .. وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ يفتتحان عدد من المنشآت الرياضية

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عدد من المنشآت الرياضية،بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكري، واللواء شكري الجندي، واللواء هاني النواصرة، والعميد سيد أحمد محمد سيد احمد، والمحاسب فتحي الشرقاوي، والدكتور خالد الهلالي، والمحاسب محمد عبيدي، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة_رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، واللواء اسماعيل الفار، وكيل الوزارة_ رئيس الادارة المركزية الرياضية، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب أحمد الوكيل، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.

كما افتتحا موقع انشاءات نزل الشباب الجديد على مساحة 500م2 مكون من خمس طوابق به قاعة مؤتمرات ومسرح و60 غرفة، وقاما بافتتاح تطوير ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بطابقين وجارى تطوير الطابق الثالث، بتكلفة مليون نصف، كما قاما بافتتاح تطوير قاعة الشباب والرياضة بتكلفة 2.5 مليون جنيه، لتسع 1000 شخص.