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فيديو.. سيدة تستنجد بمحافظ القاهرة خلال جولته بمستشفى المنيرة

السبت، 18 أغسطس 2018 02:41 م
فيديو.. سيدة تستنجد بمحافظ القاهرة خلال جولته بمستشفى المنيرة محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت
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 شهدت جولة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بمستشفى المنيرة العام بالسيدة زينب، محاولة لسيدة تستنجد بمحافظ القاهرة أثناء مرورة بإحدى طرقات المستشفى، قائلة: "بنتى بتموت إلحقونى"، فيما أكمل المحافظ جولته دون توقف.

 وقال أحد الأطباء بالمستشفى إن "بنتها " أجهضت نفسها وعايزة تغادر المستشفى بدون بطاقة يارب نفهم".

وشملت جولة المحافظ تفقد غرفة العمليات بالمستشفى والاستقبال وعيادات المستشفى والعناية المركزة للوقوف على استعدادات المستشفى للعيد.

ورافق محافظ القاهرة فى جولته جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محسن مأمون رئيس هيئة النظافة، وحسام الدين رأفت رئيس حى السيدة زينب.


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