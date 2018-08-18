فيديو.. الطيران السعودى ينفذ جولات استطلاعية لمتابعة تفويج الحجاج

كتب محمد تهامى زكى

نفذ طيران الأمن السعودى جولات استطلاعية لمتابعة تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل ساعات قليلة من بدء مناسك الحج.

واستخدمت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية طائرات الدرون "طائرات بدون طيار" لرصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم خاصةً فى محيط مكة المكرمة.

وفى هذا الصدد، صدرت تصريحات سابقة عن جمعان الزهرانى، الرائد بالدوريات الأمنية بمكة المكرمة، أكد فيها على استخدام طائرات الدرون فى رصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم خاصة فى المناطق الوعرة وداخل الأودية، مضيفًا أنه يحمل جهاز تحكم بطائرة بدون طيار، موضحًا أن الاستخدام الأساسى للدرونز يكون فى الأماكن التى لا تتمكن الدوريات الأمنية من الدخول إليها لوعورتها.

وأشار إلى أن هناك سيارة معدَّة لتشغيل الطائرة ومتابعة عمل الأكمنة لضبط المخالفين، لافتًا إلى أن استخدام تلك الطائرات حقق فائدة كبيرة فى إطار حملة "لا حج بلا تصريح"، كما استُخدمت فى عمرة رمضان، وكذلك فى الحج لمراقبة المواقع.