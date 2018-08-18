فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

كتبت هند مختار

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، نجحت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية فى إجراء العمليات الجراحية لـ7 آلاف و606 مرضى كانوا على قوائم الانتظار من أصل 12 ألف و127 مواطناً مسجلين فى "المبادرة" منذ بدايتها فى 18 يوليو 2018

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ويعود الفضل فى إجراء التدخلات الجراحية إلى توحد جهود كافة قطاعات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس، بما أدى لإنقاذ مرضى القوائم من ويلات المرض، والألآم لأشهر طويلة فى انتظار إجراء العمليات.

تقوم المبادرة على 9 تخصصات طبية حرجة، وهى القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة أورام ومخ وأعصاب.