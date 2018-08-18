فيديو .. استمرار عمليات إطفاء حريق مخزن مصنع مستحضرات التجميل بأكتوبر

كتب على عبد الرحمن تصوير محمد فوزى

يواصل رجال الحماية المدنية بمدينة السادس أعمال السيطرة على حريق مخزن مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الرابعة، حيث مازالت نيران اللهب تندلع داخل المخزن.

وقال مصدر أمنى لليوم السابع، إن الحريق اندلع فقط فى مخزن المصنع ولم يمتد لبقية المصنع، مشيرا إلى أن سقف المخزن من مادة "الجمالون المعدنية" مما تسبب فى سرعة اندلاع النيران، وانهيار السقف بالكامل.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاستعانة بـ 7 سيارات إطفاء و3 خزانات سعتها 35 طن مياه، للسيطرة على الحريق، كما استعنا بخزانات المياه الأرضية للمصانع المجاورة.