فصل الكهرباء عن مصنع مستحضرات التجميل فى أكتوبر لحين انتهاء إطفاء الحريق

فصلت شركة الكهرباء فى أكتوبر، التيار الكهربى عن مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية الرابعة فى مدينة السادس من أكتوبر لحين انتهاء عمليات إخماد النيران المشتعلة بالمكان، فيما تصاعدت اﻷدخنة والنيران من داخل المصنع وتسبب فى انعدام الرؤية بالطرق المؤدية له نظرا لوجود مواد سريعة الاشتعال.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الدفع بـ 15 سيارة اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات.