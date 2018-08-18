فتح 24 مجزر حكومى بالشرقية خلال أيام العيد لذبح الأضاحى مجاناً

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، عن فتح المجازر بالمحافظة والبالغ عددها 24 مجزر حكومى، لذبح أضاحى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وتم التنبيه على إستمرار النوبتجيات داخل المجازر مع وقف جميع الإجازات والراحات والمرور على جميع المجازر من قبل إدارة المجازر لمتابعة سير العمل.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إنه خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجارى، تم تكثيف الحملات على محلات الجزارة والشوادر وثلاجات اللحوم من قبل إدارة المجازر وأقسام الصحة والتفتيش، بالإشتراك مع الجهات المعنية "مباحث التموين - الرقابة التموينية – الرقابة الصحية - شرطة المسطحات المائية والبيئية" وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم المرور على 333 محل "جزارة وشادر، مطعم، ثلاجة ومحل لحوم مجمدة، محل وبائع فى السوق للأسماك، مجزر دواجن، مجزر حيوانات كبيرة، سوبر ماركت، هايبر ماركت" وتم تحرير 48 محضر مخالفة، وضبط 146 كجم لحوم صالحة للإستهلاك الآدمى، و 377 كجم "لحوم، دواجن، أسماك"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وفى إطار حملات مديرية الطب البيطرى لتوعيه المواطنين، أكد مدير مديرية الطب البيطرى عقد 136 ندوة إرشادية، بالإضافة للقاءات الجماعية والمكتبية والإرشادية، ولقاء تليفزيونى ولقاء إذاعى لتوعية المواطنين بكيفية الإختيار السليم للأضحية وسلامة اللحوم وأهمية الذبح داخل المجازر للحصول على لحوم آمنة .