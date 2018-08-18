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غدًا.. محاكمة "بديع" و12 آخرين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

السبت، 18 أغسطس 2018 05:00 ص
غدًا.. محاكمة "بديع" و12 آخرين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد" محمد بديع مرشد الإخوان
كتب إيهاب المهندس
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تنظر غدًا الأحد، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وتكليف مصلحة السجون بالتحقيق فى سبب عدم وصول الأوراق للمتهم محمود أبو زيد.

 

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

 

 


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