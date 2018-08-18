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عودة حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج بعد توقفها لمدة ساعة و20 دقيقة

السبت، 18 أغسطس 2018 01:31 م
عودة حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج بعد توقفها لمدة ساعة و20 دقيقة قطار - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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عادت حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج، لطبيعتها بعد توقفها لمدة ساعة و20 دقيقة بسبب حدوث عطل بجرار القطار 981 مكيف القادم من سوهاج فى اتجاه القاهرة وتمكنت هندسة السكة الحديد من إرسال إمداد وتحريك القطار فى اتجاه خط السير.

 

وكان قد تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لمتابعة حركة السكة الحديد بالمحطات على مستوى المحافظة.

 

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال وقادها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم طهطا بتوقف القطار رقم 981 مكيف قادم من سوهاج فى اتجاه القاهرة فور وصوله محطة سكك حديد طهطا.

 

وأشارت التحريات إلى أن سبب التوقف عطل فنى بالجرار وتم إخطار هندسة السكة الحديد التى أرسلت إمدادا لتمكين القطار من إستأنف رحلته، تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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