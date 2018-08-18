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عمل مطب صناعى أو حفر دون مبرر يغرمك 20 ألف جنيه بقانون المرور الجديد

السبت، 18 أغسطس 2018 04:30 ص
عمل مطب صناعى أو حفر دون مبرر يغرمك 20 ألف جنيه بقانون المرور الجديد مطب صناعى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث؛ منها:

 

- عمل مطب صناعى أو غلق للطريق وعمل حفر يعيق الطريق

قانون المرور الجديد أقر عقوبة مالية تصل من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه لمن يخالف ذلك، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية بسبب عمل أى شىء يعيق حركة المرور منها المطب الصناعى أو الحفر دون أى مبرر يعرض حياة المواطنين للخطر.

 

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س على الطرق

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.


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