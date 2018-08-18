video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

على عبد العال مهنئا السيسى بعيد الأضحى: شعب مصر لن ينسى تلبيتك لندائه

السبت، 18 أغسطس 2018 11:28 ص
على عبد العال مهنئا السيسى بعيد الأضحى: شعب مصر لن ينسى تلبيتك لندائه الرئيس السيسي والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نور علي
إضافة تعليق
بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، جاء فيها :
 
 
السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
 
يطيب لى بإسمى واسم مجلس النواب، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم، وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.
 
إن ما أنجزتموه- يا سيادة الرئيس- منذ أن ولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته كبير إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة، فبذلت- كما علمتك مصر- غاية الجهد لتوفير الاستقرار وبناء الإنسان والتعمير وإعلاء قيم الحرية، والوحدة الوطنية وتعزيز العلاقات العربية والأفريقية، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.
وإن شعب مصر الوفي لن ينسى لكم تلبية ندائه تسدون عنه مطالع الفتن، وتحمونه من فئة ضالة أرادت النيل من تماسك نسيجه الوطني، فبلغت بمصر مرفأ الأمن والأمان، وحفظت لمصر هويتها وتماسكها.
 
نرجو الله عز وجل أن تعود هذه الأيام المباركة، وقد تحقق على أيديكم لمصرنا الحبيبة ما ترنو إليه من آمال كبار وبلوغ شعبها أعلى مراتب السعادة.
وكل عام وأنتم بخير
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يهنىء الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بحلول عيد الأضحى

اخر خبر

مجلس النواب

علي عبد ألعاب

برقيه تهىنه

السيسي

عيد الاضحي




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة