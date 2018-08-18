على عبد العال مهنئا السيسى بعيد الأضحى: شعب مصر لن ينسى تلبيتك لندائه

كتبت نور علي

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، جاء فيها :

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لى بإسمى واسم مجلس النواب، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم، وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.

إن ما أنجزتموه- يا سيادة الرئيس- منذ أن ولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته كبير إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة، فبذلت- كما علمتك مصر- غاية الجهد لتوفير الاستقرار وبناء الإنسان والتعمير وإعلاء قيم الحرية، والوحدة الوطنية وتعزيز العلاقات العربية والأفريقية، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

وإن شعب مصر الوفي لن ينسى لكم تلبية ندائه تسدون عنه مطالع الفتن، وتحمونه من فئة ضالة أرادت النيل من تماسك نسيجه الوطني، فبلغت بمصر مرفأ الأمن والأمان، وحفظت لمصر هويتها وتماسكها.

نرجو الله عز وجل أن تعود هذه الأيام المباركة، وقد تحقق على أيديكم لمصرنا الحبيبة ما ترنو إليه من آمال كبار وبلوغ شعبها أعلى مراتب السعادة.

وكل عام وأنتم بخير