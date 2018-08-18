طلاب الثانوية العامة دور ثانى يبدأون امتحان الكيمياء وعلم النفس

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الثانوية العامة دور الثانى أداء امتحاناتهم للأسبوع الثانى على التوالى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى علم النفس والاجتماع والكيمياء.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية يؤدون الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي 7496طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالي 57,184 طالب وطالبة.

وأكدت الوزارة، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تأكدت من وصول أسئلة الامتحانات إلى مقر اللجان دون تأخير وتم تسليمها للطلاب فى التاسعة صباحا، مؤكدة أن نقل الأسئلة يتم بشكل مؤمن.

كانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثنى بدأت السبت الماضى 11 أغسطس وتستمر بعد غد الاثنين.