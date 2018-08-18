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ضبط 49 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 25 ألف جنيه غرامات خلال حملة بالغربية

السبت، 18 أغسطس 2018 01:22 م
ضبط 49 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 25 ألف جنيه غرامات خلال حملة بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية ـ مصطفى عادل
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 49 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 175 مخالفة على نموذج 125،والتصالح فى  352  مخالفة فورية مقابل تحصيل 25750  ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة

 

 

 


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