ضبط 4 عاطلين لتكوين تشكيل عصابى لسرقة التوك توك فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية،من ضبط 4 عاطلين وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة "التوك توك" بمركز قويسنا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز قويسنا من ضبط كلا من " م ح ا" كهربائى ، "ص ص ع " ميكانيكي ،" ج ر ج " سائق ،" م ا ح "، وجميعهم مقيمين بمحافظة الغربية، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة التوك توك، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، بالتنسيق وأمن الغربية من ضبط المتهمين، بمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة توك توك، بإرشادهم تم ضبط المسروقات وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.