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ضبط مصنع زيوت بدون ترخيص ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالغربية

السبت، 18 أغسطس 2018 09:52 ص
ضبط مصنع زيوت بدون ترخيص ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالغربية مواد غذائية فاسدة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة مكبرة على الأسواق لإحكام الرقابة على السلع المعروضة، ومنع حالات الغش التجاري، أسفرت عن ضبط مصنع زيوت طبيعية بدون ترخيص، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "هويدا ا ر"  32 سنة صاحبة مصنع زيوت طبيعية بدون ترخيص بقرية الجابرية مركز المحلة وبحوزتها 552 عبوة زيوت طبيعية و1500عبوة وكرتونة فارغة معدة للتعبئة، وتحرر المحضر 47611 جنح مركز المحلة.

 

كما تم ضبط 1390 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر بحوزة بائع مجهول صاحب فرش بقرية سبرباى مركز طنطا  فر هاربا أثناء مشاهدته سيارة الحملة،  وتحرر المحضر 834 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وضبط "ميادة ع ا" 25 سنة صاحبة محل بقالة بقرية سبرباى  مركز طنطا  وبحوزتها طن مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر821 جنح  أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط "يحيى س م" 33 سنة صاحب محل بقالة بقرية كفور بلشاى  مركز كفر الزيات وبحوزته  265 عبوة مواد غذائية منتهية  الصلاحية، وتحرر المحضر 26293 جنح مركز كفر الزيات، وضبط "جمال ع" 58 سنة صاحب محل بقالة بقرية سبرباى مركز طنطا وبحوزته 183عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر 820 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وضبط "صبرى م ا" صاحب مخبز ببندر زفتى لتصرفه فى 12جوال دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز فى المحضر 10 أحوال قسم مباحث التموين، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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