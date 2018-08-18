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السبت، 18 أغسطس 2018 05:58 ص
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ضبط عاطل يروج مخدر الحشيش على عملائه بالقرب من نادى بالدقى

السبت، 18 أغسطس 2018 05:00 ص
ضبط عاطل يروج مخدر الحشيش على عملائه بالقرب من نادى بالدقى حشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اتخذ عاطل بالقرب من أحد الأندية بالدقى وكرا لترويج مخدر الحشيش على عملائه، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه، وبحوزته 50 جرام من مخدر الحشيش، واعترف المتهم بحيازته للمخدر للاتجار به، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، اتجار "أحمد.ح.م" عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحيط أحد الأندية.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 50 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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