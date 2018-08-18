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السبت، 18 أغسطس 2018 03:47 م
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ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين و248 هاربا من أحكام بالقليوبية

السبت، 18 أغسطس 2018 03:06 م
ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين و248 هاربا من أحكام بالقليوبية قوات أمن - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مركز شرطة شبين القناطر، عن تردد عاطل بدائرة المركز، ويروج مخدر الهيروين بين الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد كمين، وتمكن النقيب أيمن سليمان معاون مباحث مركز شبين القناطر، من ضبط المتهم ويدعى"نادر. ا" 19سنة، عاطل، ومقيم الحزانية – دائرة المركز، السابق اتهامه في القضية رقم 7821  لسنة 2017م جنايات مركز شبين – مخدرات، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250  جرام ومبلغ مالى 475  جنيها، حال استقلاله الدراجة البخارية ملكه ماركة جي ام سي سوداء اللون بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والسلاح الأبيض للدفاع وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 248 محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفة القانون وإعادة الانضباط إلي الشارع القليوبي.

وتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط 248 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 3019 وحكم 451 جزئي 95 حكم مستأنف و7جناية، وتحصيل 38300 جنيه غرامات وتحرير 95 مخالفة.

كما تم تحرير 143 وهم 75 إشغال طريق -   11نظافة عامة وبيئة -  44 إزالة فورية - 31 بائع متجول -  8  وصلة كهربائية -  17 إعلان مخالف - 4 غرزة شاى - 6 تندة مخالفة - 2 كشك  وإزالة 4 طن قمامة.

 

 

 

 

 

 


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