ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة والأمنية بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات الملاكى .

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من اللواء شريف ذكى مدير إدارة البحث الجنائى، بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية لتفقد الحالة الأمنية بطريق الوصلة دائرة القسم - تمكنوا من ضبط ع ط م 23 سنة سائق مقيم منطقة الكينج القديم دائرة القسم السابق إتهامه في القضية جنايات القسم " مخدرات " والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية جنايات القسم " مخدرات " ، و شقيقة ف ط م 30 سنة حارس عقار مقيم بذات العنوان السابق إتهامه في القضية جنح القسم " سرقة .

جاء ذلك أثناء استقلال المتهمين السيارة ملاكي الإسكندرية - ماركة اسبرانزا – سوداء اللون قيادة الثاني المُبلغ بسرقتها في المحضر جنح القسم عن بلاغ م ف م -بمواجهتهما أقرا بسرقة السيارة وبتطوير مناقشتهما للوقوف علي أبعاد نشاطهما الإجرامي اعترفا بالاشتراك مع ي ا " هارب " فى ارتكاب واقعتي سرقة السيارتين رقمي ، السيارة– ماركة جيلي – فضي اللون ، والسيارة ملاكي الإسكندرية – ماركة شيري - فضي اللون " كرها عن مالكيهما " .

باستدعاء مالكيهما أقرا بملكيتهما للسيارتين وأنهما تعرضا لواقعة السرقة كرها عنهما ولم يحررا محضر بالواقعة لقيام المتهمين بالتواصل معهما لإعادة السيارتين نظير مبالغ مالية مما دفعهما لعدم الإبلاغ في حينه .

وبإرشاد المتهمين تم ضبط السيارتين ، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهم الهارب ، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية.