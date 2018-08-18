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ضبط أصحاب مخابز بحوزتهم 727 بطاقة تموينية بغرض التربح غير المشروع بأسيوط

السبت، 18 أغسطس 2018 04:33 م
ضبط أصحاب مخابز بحوزتهم 727 بطاقة تموينية بغرض التربح غير المشروع بأسيوط البطاقات التموينية
أسيوط ضحا صالح
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قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية والرقابية خلال الأيام الماضية أسفرت عن ضبط 727 بطاقة تموينية لدى بعض أصحاب المخابز بمركزى ديروط والقوصية بهدف التربح الغير مشروع.

وشدد محافظ أسيوط، فى بيان على تكثيف الحملات الرقابية وحظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشأت التموينية التى تتعامل بهذه البطاقات كالبدالين أو أصحاب المخابز لصرف السلع التموينية للمواطنين على ان يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد افرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إن الحملات المكثفة استهدفت مركزى القوصية وديروط وكانت برئاسة كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط وعضوية أيمن عبد الرؤوف سيد ومحمد خلف أبو سليم ومحمد فتحى حامد المفتشين بالمديرية وأسفرت عن ضبط 727 بطاقة تموينية لدى أصحاب مخابز بديروط والقوصية بغرض تجميعها للتربح الغير مشروع وكذا تم ضبط 6 اسطوانات بوتجاز صغيرة الحجم مخصصة للمنازل مابين تجميع حصة بدون وجه حق وبيع أزيد من السعر الرسمى وكذا تم ضبط 88 كيلو ملح سياحات غير مدون عليها أية بيانات وكذا تم ضبط 100 كيلو أرز بدون أية فواتير دالة على مصدرها، مشيرا إلى استمرار الحملات وتكثيفها خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك على جميع القرى والمراكز بصورة مفاجئة.

تجدر الاشارة إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء http://shakwa.eg وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) بمجلس الوزراء او خط هيئة الرقابة الإدارية ( 15333 ) أو خط غرفة عمليات المحافظة (  2325369 / 088) لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .

 

 

 

 


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