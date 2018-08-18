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صور.. 600 مروحة رذاذ مائى تلطف الأجواء على الحجاج بساحات الحرم

السبت، 18 أغسطس 2018 12:18 م
صور.. 600 مروحة رذاذ مائى تلطف الأجواء على الحجاج بساحات الحرم مراوح رذاذ ترطب على حجاج بيت الله الحرام
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضى
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تنتشر في ساحات المسجد الحرام مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل تلطيف الأجواء، خاصة في ظل الطقس الحار الذي تشهده مكة المكرمة هذه الأيام، حيث تم تزويدها بتمديدات ومضخات وخزانات المياه لإطلاق رذاذ الماء البارد حرصًا من الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي في تنفيذ كل ما من شأنه توفير الأجواء المناسبة لقاصدي بيت الله ، ليؤدوا نُسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.
 
وتعمل الرئاسة على تطوير تلك الخدمات واستحداث أفكاراً جديدة وتهيئة جميع السبل التي تهدف لراحتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، ومن الخدمات التي تقدم للزوار والمعتمرين تلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك باستخدام تكنولوجيا "تبريد الهواء بالرذاذ" من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.
 
وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة مثل الساحات، حيث يُضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط "لا يقل عن 42 كجم/سم2" في أنابيب خاصة بالضغط العالي يوزع فيها فوهات متناهية الصغر بحجم "2 إلى 1ميكرون" يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد "آلاف من ذرات المياه الباردة" لامتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.
 
وبلغت أعداد مراوح الرذاذ 600 مروحة تلطيف هواء في المسجد الحرام وساحاته ، و4500 مروحة في أروقة مبنى المطاف، حيث تعمل تلك المراح عند تجاوز درجة الحرارة 30 درجة مئوية.
 
ويعد نظام مراوح الرذاذ الأنسب والأفضل لتكييف الهواء في الأماكن المفتوحة مقارنة مع نظم التبريد الانضغاطي"الفريون" ، والتي تعتبر ذات تكاليف عالية وذلك لاستهلاكها العالي للكهرباء، ويمكنها خفض درجات حرارة الهواء الخارجي إلى أكثر من 9 درجات مئوية وإن حمل التبريد وصل إلى 52 كيلو وات لمروحة الرذاذ الواحدة مع كفاءة تبريدية تجاوزت 50 %.
 
وتتكون محطة تغذية المياه المستخدمة لمراوح الرذاذ لساحات المسجد الحرام من خزان لحفظ الماء وفلاتر لتنقية الماء قبل دخوله إلى المضخات ذات الضغط العالي والتي تستخدم لنقل الماء من المحطة إلى مراوح الرذاذ الموزعة في ساحات المسجد الحرام من خلال شبكة مواسير ممتدة في الساحات، بالإضافة إلى المراوح ذات قطر 36 بوصة، وتشتمل على مخارج ماء الترطيب "رشاشات" موزعة على محيط القطر الخارجي للمروحة وتقوم المروحة بالدوران على زاوية "180 درجة".
مراوح رذاذ بالحرم
مراوح رذاذ بالحرم

مراوح رذاذ
مراوح رذاذ

مراوح
مراوح
 

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