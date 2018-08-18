صور..وزير الشئون الإسلامية والدعوة بالسعودية يزور مقر أسر شهداء مصر وفلسطين

كتب : أحمد جمعة

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوى شهداء فلسطين ومصر.

وتفقد الوزير السعودى أثناء زيارته مقار سكن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، ووقف على جاهزية اللجان العاملة بالبرنامج، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للضيوف تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية فى السعودية عبد اللطيف آل الشيخ أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ببذل جهود كبيرة لتسهيل وصول حجاج بيت الله الحرام من الشعب الفلسطينى للأراضى المقدسة، وتعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجه الحجاج للوصول للأراضى السعودية لأداء فريضة الحج.

وقال "إن هذه الجهود تبدأ من لحظة استعداد الحجاج من ضيوف خادم الحرمين لمغادرة الأراضى الفلسطينية وحتى وصولهم للمملكة حيث تقدم لهم كافة الخدمات التى تيسر لهم أداء الفريضة فى يسر وسهولة بدء من الاستقبال والسكن المجهز بأحدث التجهيزات ووسائل النقل الحديثة وتوفير كل ما يحتاجونه من رعاية حتى اكمال شعيرتهم وعودتهم الى بلادهم".

وأضاف " إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يولي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المناضل الصابر جل اهتمامه منذ عشرات السنين، واستمر ذلك الإهتمام حتى تولى – حفظه الله - مقاليد الحكم".

وأوضح "آل الشيخ" أن هناك عمل دؤوب ومتواصل وتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى لخدمة ضيوف الرحمن من بقاع الأرض كافة، مؤكداً على الجاهزية الكاملة لجميع أجهزة الدولة وتسخير إمكانياتها كافة من خلال عمل متكامل ومنظم لخدمة ضيوف وحجاج بيت الله الحرام.