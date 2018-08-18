صور.. محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يشاركان فى الماراثون الرياضى

شارك اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى مهرجان الماراثون الرياضى بمدينة كفرالشيخ، والذي بدأ من كمين ثورة 30 يونية حتى ميدان الملك عبدالله، بمشاركة 300 شاب، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ والوزير نادى كفرالشيخ الرياضى، وإنشاء نزل الشباب الجديد وافتتاح تطوير مبنى ديوان عام مديرية الشباب والرياضة وافتتاح قاعة المؤتمرات وتعلية طابقين بنزل الشباب لقاء الشباب بقاعة المؤتمرات، فضلاً عن توزيع الجوائز المالية على الفائزين بمهرجان الجرى والمشى عقب انتهاء المارثون.