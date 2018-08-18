صور.. محافظ كفرالشيخ ووزير الشباب والرياضة يتفقدان مركز شباب الرياض

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، مركز شباب الرياض، وذلك بحضور اللواء شكرى الجندى، والدكتور خالد الهلالى، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة، رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، واللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة، رئيس الادارة المركزية الرياضية، ونصر الدين محمود، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمحاسب أحمد الوكيل، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية، كما تفقدا موقع انشاء نادى الرياض الرياضى بقرية الضبعة على مساحة فدانين.

ويضم مركز شباب الرياض صالة حورس للأنشطة وقاعة مؤتمرات ومناسبات، وصالة تنس، وصالة حاسب آلى، ومكتبة، ونادى فتاة، وشهدا عرضاً رياضياً قدمه أشبال مركز شباب الرياض تضمن عرضاً للكاراتيه والكونغ فو.