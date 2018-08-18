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السبت، 18 أغسطس 2018 05:38 م
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صور.. محافظ الجيزة يكرم أبطال "البحر المتوسط" من أبناء المحافظة

السبت، 18 أغسطس 2018 05:17 م
صور.. محافظ الجيزة يكرم أبطال "البحر المتوسط" من أبناء المحافظة محافظ الجيزة يكرم أبطال البحر المتوسط
كتب سيد الخلفاوى
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كرم اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة 6 لاعبين من أبناء المحافظة حاصلين على ميداليات فى دورة العاب البحر المتوسط 2018، التى أقيمت بأسبانيا والبطولة الدولية للمصارعة الحرة والرومانية للناشئين تحت سن 15 عام، حيث منحهم المحافظ شهادات تقدير وحافز مالى، مؤكدًا أنهم شرفوا مصر فى المحافل الدولية ورفعوا اسمها عاليًا، مشيرًا إلى أن هذا أقل تكريم لهؤلاء اللاعبين الذين بذلوا مجهودات كبيرة موجهاً الشكر لأنديتهم ومدربيهم.

شمل التكريم كلاً من اللاعب سيف حسين شريف (نادى الصيد) حاصل على الميدالية الفضية فى التايكوندو، واللاعب أحمد يحيى سعد (نادى الصيد) حاصل على الميدالية الفضية فى الرماية، واللاعب عبد الرحمن سامح محمود (نادى التوفيقية) حاصل على الميدالية الفضية فى السباحة.

اللاعبه هداية أحمد ملاك (نادى الصيد) حاصلة على الميدالية البرونزية فى التايكوندو، واللاعب محمود حنفى محمد (نادى الطالبية) حاصل على المركز الأول مصارعة رومانى، والثانى مصارعة حرة، واللاعب فتحى صبرى حسان (نادى سكر الحوامدية) حاصل على المركز الأول مصارعة رومانى والثانى مصارعة حرة وكأس أحسن لاعب.

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