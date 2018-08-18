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السبت، 18 أغسطس 2018 05:07 م
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صور محافظ الإسماعيلية على رأس مكبرة لإزالة التعديات على حرم طريق مزلقان قرية نفيشة

السبت، 18 أغسطس 2018 03:58 م
صور محافظ الإسماعيلية على رأس مكبرة لإزالة التعديات على حرم طريق مزلقان قرية نفيشة محافظ الإسماعيلية أثناء حملة الإزالة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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ترأس اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية حملة مكبرة لتنفيذ إزالة التعديات ورفع كافة الاشغالات، والتى أستهدفت إزالة التعديات الواقعة على مساحة إجمالية قدرها 350 متراً من حرم الطريق الواقع بر أيمن ترعة الإسماعيلية، بمحيط منطقة مزلقان قرية نفيشة للسكك الحديدية، والتى تعترض مسار مشروع الكوبرى الجديد الذى يجرى إنشاؤه بالمنطقة لحل أزمة الإختناقات المرورية وتحقيق السيولة فى حركة المركبات بالمنطقة .

رافق المحافظ، خلال الحملة كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، واللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية، واللواء عادل أنور مساعد مدير الأمن، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعميد محمد عبد الرحمن ربيع ممثلا عن قيادة الجيش الثانى الميدانى، والمقدم محمد عبد اللطيف نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد كبير من القيادات الأمنية وعناصر من القوات المسلحة وممثلى كافة الأجهزة المعنية وأجهزة حماية الأراضى وأملاك الدولة والإدارات الزراعية والمساحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأسفرت نتائج تنفيذ الحملة عن رفع وإزالة التعديات بالبناء بالمخالفة للقانون وإزالة 20 حالة مبانى بالطوب الأبيض وأسوار وتندات مخالفة .

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال تنفيذ الحملة على إستمرار وتفعيل تلك الحملات، حتى يتم القضاء تماماعلى كافة التعديات، وأنه لن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لإستكمال ملف استرداد أراضى الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى إستكمال تفعيل آليات إسترداد أراضى الدولة، ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون .

المحافظ على رأس حملة لإزالة التعديات

المحافظ على رأس حملة لإزالة التعديات

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

إزالة التعديات بمدخل الإسماعيلية
إزالة التعديات بمدخل الإسماعيلية

 

رفع كافة الإشغالات بطريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية
رفع كافة الإشغالات بطريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية

 

هدم تندات مخالفة أثناء الحملة
هدم تندات مخالفة أثناء الحملة

 

المحافظ يتابع الحملة
المحافظ يتابع الحملة

 

متابعة للحمل أثناء عملها
متابعة للحمل أثناء عملها

 

المحافظ والقيادات أثناء الحملة
المحافظ والقيادات أثناء الحملة

 

 


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