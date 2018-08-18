صور.. مؤسسة كوفى عنان تنعيه: رحل بسلام بعد مرضه لفترة قصيرة

توفى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان عن عمر يناهز 80 عاما بعد فترة قصيرة من اصابته بمرض، بحسب ما أعلنت المؤسسة التى تحمل اسمه السبت.
وقال المؤسسة فى بيان "ببالغ الحزن تعلن عائلة انان ومؤسسة كوفي عنان أن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز جائزة نوبل للسلام كوفى عنان، توفى بسلام السبت 18 أغسطس بعد إصابته بمرض لفترة قصيرة".
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