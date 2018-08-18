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صور.. مؤسسة كوفى عنان تنعيه: رحل بسلام بعد مرضه لفترة قصيرة

السبت، 18 أغسطس 2018 12:53 م
صور.. مؤسسة كوفى عنان تنعيه: رحل بسلام بعد مرضه لفترة قصيرة كوفى عنان
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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توفى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان عن عمر يناهز 80 عاما بعد فترة قصيرة من اصابته بمرض، بحسب ما أعلنت المؤسسة التى تحمل اسمه السبت.

وقال المؤسسة فى بيان "ببالغ الحزن تعلن عائلة انان ومؤسسة كوفي عنان أن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز جائزة نوبل للسلام كوفى عنان، توفى بسلام السبت 18 أغسطس بعد إصابته بمرض لفترة قصيرة".

أثناء تكريمه
أثناء تكريمه

عنان أعطى القضاء على الإيدز أولوية بالنسبة له
عنان أعطى القضاء على الإيدز أولوية بالنسبة له

عنان بالأمم المتحدة
عنان بالأمم المتحدة

عنان كان حريصا على زيارة العديد من المناطق والتقارب مع الشعوب
عنان كان حريصا على زيارة العديد من المناطق والتقارب مع الشعوب

عنان مع الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون
عنان مع الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون

عنان مع الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك
عنان مع الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك

عنان يلقى كلمة
عنان يلقى كلمة

كوفى عنان فى الأمم المتحدة
كوفى عنان فى الأمم المتحدة

كوفى عنان
كوفى عنان

مع الرئيس السورى بشار الأسد
مع الرئيس السورى بشار الأسد

مع الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات
مع الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات

مع بابا الفاتيكان الأسبق يوحنا بولس الثانى
مع بابا الفاتيكان الأسبق يوحنا بولس الثانى

مع خليفته فى الأمم المتحدة بان كى مون
مع خليفته فى الأمم المتحدة بان كى مون

مع زعيم كوبا فيديل كاسترو
مع زعيم كوبا فيديل كاسترو

مع هيلارى كلينتون
مع هيلارى كلينتون

 


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